Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|Новосибирск
|Возраст
|2 года
У Дани апластическая анемия. Мальчик с апреля лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.
Ход лечения
Через несколько дней Даню выписывают, снабдив «Револейдом» для продолжения терапии.
Ответа на терапию АТГАМом так и нет. Есть минимальная зависимость от переливаний крови.
К сожалению, все-таки ответа на терапию нет. Врачи решили провести Дане генетическое исследование, чтобы уточнить диагноз.
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