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Даня Саросек

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородНовосибирск
Возраст2 года
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У Дани апластическая анемия. Мальчик с апреля лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

02.10.2023

Через несколько дней Даню выписывают, снабдив «Револейдом» для продолжения терапии.

01.09.2023

Ответа на терапию АТГАМом так и нет. Есть минимальная зависимость от переливаний крови.

31.07.2023

К сожалению, все-таки ответа на терапию нет. Врачи решили провести Дане генетическое исследование, чтобы уточнить диагноз.

Весь ход лечения

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