Вновь горе. Вчера, почти в свой пятнадцатый день рождения, умер Даня Сорвачев.

Даня боролся с лейкозом больше половины своей жизни. И, казалось, болезнь была наконец-то побеждена, оставалось только разобраться с некоторыми осложнениями после трансплантации. Но вирусная инфекция, поразившая легкие, никак не хотела отступать. Дышать становилось все труднее, стали отказывать внутренние органы. Даня попал в реанимацию, и менее чем через неделю все было кончено.

Даня был храбрым и мужественным парнем. Он любил книги о том, как добро побеждает зло: Гарри Поттера, «Хроники Нарнии». Так жаль, что в его случае смерть все-таки одержала верх.

Светлая память. Сил близким.