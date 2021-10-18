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Даня Сорвачев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКимры (Тверская обл.)
Дата смерти1.03.2022
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02.03.2022

Вновь горе. Вчера, почти в свой пятнадцатый день рождения, умер Даня Сорвачев.
Даня боролся с лейкозом больше половины своей жизни. И, казалось, болезнь была наконец-то побеждена, оставалось только разобраться с некоторыми осложнениями после трансплантации. Но вирусная инфекция, поразившая легкие, никак не хотела отступать. Дышать становилось все труднее, стали отказывать внутренние органы. Даня попал в реанимацию, и менее чем через неделю все было кончено.

Даня был храбрым и мужественным парнем. Он любил книги о том, как добро побеждает зло: Гарри Поттера, «Хроники Нарнии». Так жаль, что в его случае смерть все-таки одержала верх.

Светлая память. Сил близким.

24.01.2022

Ухудшений нет, трансплантат функционирует, но пока еще нужна противовирусная профилактика.

22.12.2021

У Дани пневмония, поэтому некоторое ухудшение состояния. Получает комбинированную противоинфекционную терапию.

23.11.2021

Ухудшений нет, «Амфолип» отменен, Даня получает противовоспалительную терапию.

01.11.2021

Мы закрываем сбор средств для Дани. Всем большое спасибо за участие!

Мальчик лечит инфекции и РТПХ, терапия продолжается, проходит по плану.

18.10.2021

Спустя два года после трансплантации Даня в полной ремиссии. Состояние в целом стабильное, но на фоне еще не восстановившегося иммунитета у мальчика развилась грибковая пневмония. Сейчас ему нужно пройти терапию противогрибковым препаратом «Амфолип». Стоимость лекарства на необходимый курс  — 785 500 рублей.

Ваша помощь Дане

31.10.21
1 000 ₽
31.10.21
700 ₽
01.11.21
100 ₽
01.11.21
М******в С.20 000 ₽
01.11.21
Г********а Ю.300 ₽
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