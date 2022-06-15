Неожиданная беда. В реанимации МООД умерла Дарина Нифтиева. Ей было тринадцать лет.

Дарина была красивой и нежной девочкой. Она увлекалась рисованием и спортом, но особенно хотела стать кулинаром и принять участие в кулинарном шоу. Даже в палате она пыталась экспериментировать с разрешенными продуктами и придумывать какую-то интересную еду, чтобы порадовать маму.

Светлая память. Сил близким.

