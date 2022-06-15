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Дарина Нифтиева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЛобня
Дата смерти29.07.2022
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31.07.2022

Неожиданная беда. В реанимации МООД умерла Дарина Нифтиева. Ей было тринадцать лет.

Дарина была красивой и нежной девочкой. Она увлекалась рисованием и спортом, но особенно хотела стать кулинаром и принять участие в кулинарном шоу. Даже в палате она пыталась экспериментировать с разрешенными продуктами и придумывать какую-то интересную еду, чтобы порадовать маму.

Светлая память. Сил близким.

21.07.2022

Дарине лучше, но аплазия сохраняется, для профилактики грибковых инфекций нужны лекарства. Девочка занимается рукоделием, с удовольствием общается с волонтерами.

22.06.2022

Дарина по-прежнему в стационаре, состояние средней тяжести. Для укрепления иммунной защиты нужен также иммуноглобулин «Привиджен».

16.06.2022

Мы закрываем сбор средств для Дарины. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

15.06.2022

На фоне высокодозной химиотерапии у девочки появились многочисленные инфекционные осложнения. Врачи прописали Дарине противогрибковый препарат «Кансидас». Стоимость лекарства  —  208 347 рублей.

Ваша помощь Дарине

16.06.22
Legal Run 2022208 347 ₽
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