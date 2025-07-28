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Дариус Цой

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401 300 ₽401 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозОпухоль спинного мозга
ГородТашкент
Возраст12 лет
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У Дауриуса опухоль спинного мозга. Мальчику требуется операция в Центре нейрохирургии им. Бурденко.

Ход лечения

28.07.2025

Когда мальчика стали беспокоить боли в шейно-грудном отделе и онемение в правой руке и ноге, родители обратились к врачу. МРТ - исследование выявило образование в шейном отделе позвоночника. Врачи рекомендовали микрохирургическое удаление опухоли, однако такую сложную операцию могут сделать только в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Лечение для иностранных граждан платное, нужно собрать 401 300 рублей.

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