Ход лечения
30.09.2021
Лечение проведено, прошло по плану, Даша чувствует себя нормально. Через полгода на контроль.
21.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Лечение на аппарате «Гамма-нож» ориентировочно намечено на 30 сентября.
20.09.2021
Когда-то Даша уже лечилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Была операция, после которой пришлось долго восстанавливаться, но все-таки девочка снова стала ходить и бегать. Однако небольшой фрагмент опухоли не получилось удалить, и через три года он снова начал расти. Дашу снова прооперировали, а теперь, чтоб остаточная опухоль опять не стала увеличиваться, нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 185 000 рублей.
Ваша помощь Даше
|Ц***н Т.
|2 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|25 ₽
|Г******в
|180 ₽
|500 ₽
|177 095 ₽