Когда-то Даша уже лечилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Была операция, после которой пришлось долго восстанавливаться, но все-таки девочка снова стала ходить и бегать. Однако небольшой фрагмент опухоли не получилось удалить, и через три года он снова начал расти. Дашу снова прооперировали, а теперь, чтоб остаточная опухоль опять не стала увеличиваться, нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 185 000 рублей.