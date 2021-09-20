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Дарья Егорова

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
ГородЭнгельс
Возраст12 лет
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У Даши опухоль головного мозга — в целом доброкачественная, но с очагами более агрессивного роста. Опухоль удалили, но остался небольшой фрагмент. Теперь, чтобы он не начал расти снова, девочке нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-Нож».

Ход лечения

30.09.2021

Лечение проведено, прошло по плану, Даша чувствует себя нормально. Через полгода на контроль.

21.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Лечение на аппарате «Гамма-нож» ориентировочно намечено на 30 сентября.

20.09.2021

Когда-то Даша уже лечилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Была операция, после которой пришлось долго восстанавливаться, но все-таки девочка снова стала ходить и бегать. Однако небольшой фрагмент опухоли не получилось удалить, и через три года он снова начал расти. Дашу снова прооперировали, а теперь, чтоб остаточная опухоль опять не стала увеличиваться, нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 185 000 рублей.

Ваша помощь Даше

21.09.21
Ц***н Т.2 000 ₽
Анонимное пожертвование25 ₽
Г******в180 ₽
21.09.21
500 ₽
21.09.21
177 095 ₽
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