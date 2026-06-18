Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Закаменск, Республика Бурятия
|Возраст
|2 года
Ход лечения
18.06.2026
Даша лечится по протоколу, который предусматривает два введения иммунопрепарата «Блинцито». Необходимость в препарате подтвердили и врачи Центра Дмитрия Рогачева, с которыми была проведена телемедицинская консультация. Первый курс запланирован в июле, его стоимость 484 215 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!
Ваша помощь Даше
29.06.26
|Участники забега Legal Run 2026
|484 215 ₽