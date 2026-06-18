Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Даша Кириллова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЗакаменск, Республика Бурятия
Возраст2 года
Поделиться:
Девочка заболела в марте, сейчас лечится по месту жительства.

Ход лечения

18.06.2026

Даша лечится по протоколу, который предусматривает два введения иммунопрепарата «Блинцито». Необходимость в препарате подтвердили и врачи Центра Дмитрия Рогачева, с которыми была проведена телемедицинская консультация. Первый курс запланирован в июле, его стоимость 484 215 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!

Ваша помощь Даше

29.06.26
Участники забега Legal Run 2026484 215 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari