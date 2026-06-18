Даша лечится по протоколу, который предусматривает два введения иммунопрепарата «Блинцито». Необходимость в препарате подтвердили и врачи Центра Дмитрия Рогачева, с которыми была проведена телемедицинская консультация. Первый курс запланирован в июле, его стоимость 484 215 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!