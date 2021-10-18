В сентябре у Даши увеличился левый глаз — родители думали, что девочка ударилась. Но после обследования врачи обнаружили опухоль черепных нервов. Теперь Даше нужно пройти лучевую терапию (стереотаксическую радиохирургию) на аппарате «Кибер-нож» в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Сейчас на это лечение закончились квоты, а ждать нельзя. Стоимость лечения — 400 000 рублей.