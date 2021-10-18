У Даши опухоль, которую нельзя удалить хирургическим путем. Нужна особая лучевая терапия, которую сейчас невозможно получить бесплатно.
Ход лечения
27.10.2021
Лечение проведено, Даша перенесла его нормально, выписалась из клиники. Через несколько месяцев предстоит контрольное обследование.
18.10.2021
В сентябре у Даши увеличился левый глаз — родители думали, что девочка ударилась. Но после обследования врачи обнаружили опухоль черепных нервов. Теперь Даше нужно пройти лучевую терапию (стереотаксическую радиохирургию) на аппарате «Кибер-нож» в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Сейчас на это лечение закончились квоты, а ждать нельзя. Стоимость лечения — 400 000 рублей.