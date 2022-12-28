В мае девочка приедет на реабилитацию в центр «Русское поле». Сейчас Даше нужно продолжать прием «Джакави» с профилактической целью. Есть надежда получить его от государства, но не в ближайшее время, поэтому часть терапии придется оплатить. Стоимость упаковки лекарства 91 172 рубля.