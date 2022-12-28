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Даша Коварж

Сбор завершен
ДиагнозГемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Городс. Лобаново (Крым)
Возраст5 лет
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Почти четыре месяца прошло после пересадки костного мозга. Даша чувствует себя неплохо.

Ход лечения

06.04.2023

В мае девочка приедет на реабилитацию в центр «Русское поле». Сейчас Даше нужно продолжать прием «Джакави» с профилактической целью. Есть надежда получить его от государства, но не в ближайшее время, поэтому часть терапии придется оплатить. Стоимость упаковки лекарства 91 172 рубля.

15.03.2023

Даша выписывается для продолжения терапии по месту жительства, в мае должна приехать на реабилитацию.

27.02.2023

Состояние стабильное, без ухудшений. Костный мозг функционирует слабее нужного, но инфекций и РТПХ сейчас нет.

Весь ход лечения

Ваша помощь Даше

28.12.22
Я******ч Н.300 ₽
28.12.22
S********a M.90 000 ₽
28.12.22
С*****в10 000 ₽
28.12.22
500 ₽
28.12.22
86 440 ₽
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