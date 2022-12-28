Ход лечения
06.04.2023
В мае девочка приедет на реабилитацию в центр «Русское поле». Сейчас Даше нужно продолжать прием «Джакави» с профилактической целью. Есть надежда получить его от государства, но не в ближайшее время, поэтому часть терапии придется оплатить. Стоимость упаковки лекарства 91 172 рубля.
15.03.2023
Даша выписывается для продолжения терапии по месту жительства, в мае должна приехать на реабилитацию.
27.02.2023
Состояние стабильное, без ухудшений. Костный мозг функционирует слабее нужного, но инфекций и РТПХ сейчас нет.
Ваша помощь Даше
|Я******ч Н.
|300 ₽
|S********a M.
|90 000 ₽
|С*****в
|10 000 ₽
|500 ₽
|86 440 ₽