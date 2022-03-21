Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|п. Матросово (Калининградская область)
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
29.04.2022
Даша выписана, фонд обеспечил ее «Нексаваром» на первое время после выписки.
04.04.2022
Больше двух месяцев после трансплантации. Самочувствие Даши неплохое, но терапию препаратом «Нексавар» нужно продолжать. Упаковка лекарства стоит 142 000 рублей. Мы снова открываем сбор для Даши!
21.03.2022
Более 50 дней после трансплантации. Без ухудшений, видимых очагов инфекции нет. Девочка получила терапию препаратом «Нексавар».
Ваша помощь Даше
06.04.22
|700 ₽
06.04.22
|500 ₽
06.04.22
|А*****а Е.
|1 000 ₽
06.04.22
|Я*****н
|2 100 ₽
06.04.22
|60 000 ₽