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Даша Кузеванова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городп. Матросово (Калининградская область)
Возраст17 лет
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После трансплантации костного мозга у Даши остается риск рецидива острого миелобластного лейкоза.

Ход лечения

29.04.2022

Даша выписана, фонд обеспечил ее «Нексаваром» на первое время после выписки.

04.04.2022

Больше двух месяцев после трансплантации. Самочувствие Даши неплохое, но терапию препаратом «Нексавар» нужно продолжать. Упаковка лекарства стоит 142 000 рублей. Мы снова открываем сбор для Даши!

21.03.2022

Более 50 дней после трансплантации. Без ухудшений, видимых очагов инфекции нет. Девочка получила терапию препаратом «Нексавар».

Весь ход лечения

Ваша помощь Даше

06.04.22
700 ₽
06.04.22
500 ₽
06.04.22
А*****а Е.1 000 ₽
06.04.22
Я*****н2 100 ₽
06.04.22
60 000 ₽
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