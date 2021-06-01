|Диагноз
|Периферическая Т-клеточная лимфома
|Город
|г. Крымск, Краснодарский край
|Дата смерти
|8.07.2022
10.07.2022
Мы узнали, что не стало Даши Пашневой.
Надежды на то, что лимфома не вернется, к сожалению, не оправдались. Даша в последнее время лечилась в Институте имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге: ведь ей как раз исполнилось 18 лет, и ее перевели во «взрослую» гематологию. А потом стало ясно, что лечение не помогает, остается только паллиативная терапия…
Светлая память красивой и творческой девочке.
Сил близким.
09.11.2021
Даша благополучно перенесла аутотрансплантацию, вернулась домой. Состояние хорошее, скоро предстоит контрольная ПЭТ.
18.08.2021
Курс «Адцетриса» закончен. Даша вышла в ремиссию. 23 августа летит в Санкт-Петербург на забор стволовых клеток перед трансплантацией. Чувствует себя отлично.
17.07.2021
С 19 июля начнется введение лекарства. Даша неважно себя чувствует, но держится стойко, и врачи надеются, что ее состояние позволит начать терапию.
24.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Лекарство уже поставлено, введение было немного отложено, чтобы девочка могла восстановиться после химиотерапии.
01.06.2021
Даша лечится от лимфомы, но опухоль недостаточно поддается стандартной терапии: одни очаги сокращаются, другие растут. Врачи возлагают большие надежды на препарат «Адцетрис», который хорошо зарекомендовал себя в лечении таких сложных лимфом, как у Даши. Для лечения девочки сейчас необходимо шесть флаконов лекарства. Их стоимость 1 140 480 рублей.
Ваша помощь Даше
|О***в
|50 ₽
|О*****к Л.
|55 ₽
|200 ₽
|100 ₽
|17 209 ₽