Мы узнали, что не стало Даши Пашневой.

Надежды на то, что лимфома не вернется, к сожалению, не оправдались. Даша в последнее время лечилась в Институте имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге: ведь ей как раз исполнилось 18 лет, и ее перевели во «взрослую» гематологию. А потом стало ясно, что лечение не помогает, остается только паллиативная терапия…

Светлая память красивой и творческой девочке.

Сил близким.