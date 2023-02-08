Ход лечения
17.03.2023
Даша в ремиссии, выписывается на поддерживающую терапию. Будет приезжать на проверки и введение препаратов каждые 6 недель.
17.02.2023
Средства собраны, огромное спасибо! Даша уже получает «Блинцито», лекарство переносится хорошо.
08.02.2023
Даша закончила стандартную терапию, но в ходе обследования врачи выявили минимальную остаточную болезнь. Теперь девочке показан иммунопрепарат «Блинцито». Сейчас нужно семь флаконов лекарства стоимостью 1 129 646 рублей.
Ваша помощь Даше
|300 ₽
|Н***а Е.
|50 000 ₽
|500 ₽
|1 000 ₽
|200 ₽