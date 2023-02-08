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Даша Тарасова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКурск
Возраст15 лет
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У Даши острый лимфобластный лейкоз. Девочка с октября лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

17.03.2023

Даша в ремиссии, выписывается на поддерживающую терапию. Будет приезжать на проверки и введение препаратов каждые 6 недель.

17.02.2023

Средства собраны, огромное спасибо! Даша уже получает «Блинцито», лекарство переносится хорошо.

08.02.2023

Даша закончила стандартную терапию, но в ходе обследования врачи выявили минимальную остаточную болезнь. Теперь девочке показан иммунопрепарат «Блинцито». Сейчас нужно семь флаконов лекарства стоимостью 1 129 646 рублей.

Ваша помощь Даше

13.02.23
300 ₽
13.02.23
Н***а Е.50 000 ₽
13.02.23
500 ₽
13.02.23
1 000 ₽
13.02.23
200 ₽
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