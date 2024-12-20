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309 000 ₽306 733 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Ягодное (Самарская область)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
20.12.2024
Сейчас Давид в ремиссии, прошел полное обследование перед пересадкой костного мозга и готов к процедуре. Донором станет папа мальчика. В рамках профилактики тяжелого осложнения после ТКМ (реакции «трансплантат против хозяина») нужен иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 309 000 рублей.
Ваша помощь Давиду
20.12.24
|267 ₽
20.12.24
|2 000 ₽