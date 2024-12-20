Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Давид Бочкун

Помочь
309 000 ₽306 733 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Ягодное (Самарская область)
Возраст5 лет
Поделиться:
Мальчик болен с февраля. Проходил лечение по месту жительства, потом поступил в Центр Димы Рогачева.

Ход лечения

20.12.2024

Сейчас Давид в ремиссии, прошел полное обследование перед пересадкой костного мозга и готов к процедуре. Донором станет папа мальчика. В рамках профилактики тяжелого осложнения после ТКМ (реакции «трансплантат против хозяина») нужен иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 309 000 рублей.

Ваша помощь Давиду

20.12.24
267 ₽
20.12.24
2 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari