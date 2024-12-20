Сейчас Давид в ремиссии, прошел полное обследование перед пересадкой костного мозга и готов к процедуре. Донором станет папа мальчика. В рамках профилактики тяжелого осложнения после ТКМ (реакции «трансплантат против хозяина») нужен иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 309 000 рублей.