30.09.2021
Вчера в реанимации Новороссийска умер Демис Муратиди.
С самого рождения Демис очень тяжело болел: первая реанимация случилась в возрасте трех месяцев. В годовалом возрасте он попал в Центр имени Дмитрия Рогачева с многочисленными инфекциями. Мальчика удалось подлечить, но шанс давала только трансплантация костного мозга. Провели трансплантацию от папы, затем доливку клеток, затем еще одну доливку, затем повторную трансплантацию. Иногда казалось, что малыш выкарабкается, ему становилось лучше. Но каждое улучшение сменялось ухудшением. Несколько дней назад Демиса выписали на симптоматическую терапию: надежд на излечение уже не оставалось…
Демис был первым и единственным ребенком в семье. Он чуть-чуть не дожил до трех лет.
Светлая память. Сил родителям.
01.09.2021
Демиса начали готовить к повторной трансплантации, но состояние мальчика резко ухудшилось, он даже побывал в реанимации. Так что пока подготовка отложена. Демису уже лучше.
27.07.2021
Сейчас все достаточно стабильно, самочувствие хорошее. Часть лекарств для борьбы с инфекционными осложнениями даже передана от Демиса другим нуждающимся детям.
30.06.2021
Сейчас у Демиса тяжелое состояние. Мальчика лихорадит, он борется с энтероколитом, пневмонией. Демису необходим противогрибковый препарат «Амфолип». Стоимость лекарства 315 000 рублей.
31.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Демиса. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!
Состояние у Демиса сейчас тяжелое, но стабильное.
24.05.2021
Демис лечится в Центре детской гематологии. У него один из редких и тяжелых вариантов первичного иммунодефицита. Еще в конце 2019 года мальчику провели трансплантацию костного мозга от папы, но было много осложнений, а потом и вовсе началось отторжение трансплантата. Так что сейчас врачи решили провести повторную пересадку от мамы. Надеемся, что на этот раз все пройдет успешно.
Мальчик постоянно получает различные лекарства. Чтобы сейчас, особенно с учетом предстоящей трансплантации, взять под контроль кишечное воспаление, Демису необходим иммуносупрессивный препарат «Стелара». Его стоимость 340 000 рублей.
Ваша помощь Демису
|1 500 ₽
|2 000 ₽
|700 ₽
|500 ₽
|6 700 ₽