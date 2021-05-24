Вчера в реанимации Новороссийска умер Демис Муратиди.

С самого рождения Демис очень тяжело болел: первая реанимация случилась в возрасте трех месяцев. В годовалом возрасте он попал в Центр имени Дмитрия Рогачева с многочисленными инфекциями. Мальчика удалось подлечить, но шанс давала только трансплантация костного мозга. Провели трансплантацию от папы, затем доливку клеток, затем еще одну доливку, затем повторную трансплантацию. Иногда казалось, что малыш выкарабкается, ему становилось лучше. Но каждое улучшение сменялось ухудшением. Несколько дней назад Демиса выписали на симптоматическую терапию: надежд на излечение уже не оставалось…



Демис был первым и единственным ребенком в семье. Он чуть-чуть не дожил до трех лет.

Светлая память. Сил родителям.