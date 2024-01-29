Все началось сначала. Но теперь в Центре детской гематологии Димы Рогачева. Дени прошел курс терапии, по лейкозу сейчас все неплохо, однако есть сопутствующие проблемы. Чтобы не потерять ремиссию и не осложнить ход лечения, нужна иммунотерапия «Блинцито». Ближайшие курсы стоят 1 613 778 рублей.