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Дени Шовхалов

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1 613 778 ₽1 306 687 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Горагорский (Чеченская Республика)
Возраст10 лет
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Дени заболел в мае 2019 года, лечился, выздоровел. Но только что, в декабре, врачи обнаружили рецидив.

Ход лечения

29.01.2024

Все началось сначала. Но теперь в Центре детской гематологии Димы Рогачева. Дени прошел курс терапии, по лейкозу сейчас все неплохо, однако есть сопутствующие проблемы. Чтобы не потерять ремиссию и не осложнить ход лечения, нужна иммунотерапия «Блинцито». Ближайшие курсы стоят 1 613 778 рублей.

Ваша помощь Дени

30.01.24
1 000 ₽
30.01.24
1 000 ₽
30.01.24
500 ₽
30.01.24
700 ₽
30.01.24
1 000 ₽
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