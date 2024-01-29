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1 613 778 ₽1 306 687 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Горагорский (Чеченская Республика)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
29.01.2024
Все началось сначала. Но теперь в Центре детской гематологии Димы Рогачева. Дени прошел курс терапии, по лейкозу сейчас все неплохо, однако есть сопутствующие проблемы. Чтобы не потерять ремиссию и не осложнить ход лечения, нужна иммунотерапия «Блинцито». Ближайшие курсы стоят 1 613 778 рублей.
Ваша помощь Дени
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