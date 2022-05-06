У мальчика агрессивная сосудистая опухоль. Денису нужна длительная терапия препаратом «Келикс», который хорошо себя зарекомендовал в лечении сосудистых опухолей у малышей. Денису уже гораздо лучше, опухоль сократилась во много раз, но терапию пока еще надо продолжать. В этом же лекарстве нуждаются и другие дети со сходными проблемами. Стоимость шести флаконов препарата 186 530 рублей.