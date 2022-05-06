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Денис Филиппов

Сбор завершен
Диагнозсиндром Казабаха-Мерритт
Городп. Богородицкий (Кировская область)
Возраст3 года
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У Дениса редкая сосудистая опухоль, которую невозможно хирургически удалить. Чтобы справиться с ней, нужен химиопрепарат в особой форме.

Ход лечения

20.05.2022

Проведено очередное введение «Келикса», Денис выписан в связи с окончанием этапа терапии, должен приехать в клинику в августе для контрольное обследования и определения тактики дальнейшего лечения.

06.05.2022

У мальчика агрессивная сосудистая опухоль. Денису нужна длительная терапия препаратом «Келикс», который хорошо себя зарекомендовал в лечении сосудистых опухолей у малышей. Денису уже гораздо лучше, опухоль сократилась во много раз, но терапию пока еще надо продолжать. В этом же лекарстве нуждаются и другие дети со сходными проблемами. Стоимость шести флаконов препарата 186 530 рублей.

Ваша помощь Денису

09.05.22
1 000 ₽
09.05.22
2 000 ₽
09.05.22
Б*****в И.1 000 ₽
09.05.22
200 ₽
09.05.22
94 697 ₽
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