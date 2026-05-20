Денис Серов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМантурово, Костромская область
Возраст16 лет
У Дениса рецидив острого лимфобластного лейкоза. Лечение продолжено в Центре Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

20.05.2026

Мальчик получает терапию согласно протоколу, однако этого не достаточно. Чтобы достичь ремиссии, а затем провести пересадку костного мозга, врачи назначили Денису несколько введений противоопухолевого препарата «Биспонса». Стоимость очередного курса — 636 053 рубля.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!

Ваша помощь Денису

29.05.26
Участники забега Legal Run 2026636 053 ₽
Все пожертвования

