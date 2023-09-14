Сейчас у Дениса отмечаются серьезные нарушения в выработке красных клеток крови, хотя с остальными клетками все в порядке. Это довольно редкая и нестандартная ситуация. Врачи считают, что Денису может помочь иммунопрепарат «Дарзалекс»: он блокирует именно такие аномальные иммунные процессы, которые мешают Денису. После первого введения препарата было получено улучшение, и есть хорошие шансы, что повторное введение «Дарзалекса» вновь поможет. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.