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Денис Усиков

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородКурск
Возраст18 лет
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У Дениса апластическая анемия. Четыре месяца назад у юноши состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

27.09.2023

Денис выписан, через три месяца ждем на контроль.

20.09.2023

Достигнут ответ на терапию, все хорошо. Последнее введение «Дарзалекса» даже не потребовалось: препарат будет передан другим пациентам (необходимость в нем возникает нередко). Денис готовится к выписке.

14.09.2023

Сейчас у Дениса отмечаются серьезные нарушения в выработке красных клеток крови, хотя с остальными клетками все в порядке. Это довольно редкая и нестандартная ситуация. Врачи считают, что Денису может помочь иммунопрепарат «Дарзалекс»: он блокирует именно такие аномальные иммунные процессы, которые мешают Денису. После первого введения препарата было получено улучшение, и есть хорошие шансы, что повторное введение «Дарзалекса» вновь поможет. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.

Ваша помощь Денису

19.09.23
Анонимное пожертвование50 ₽
В*******й А.4 ₽
Анонимное пожертвование500 ₽
Анонимное пожертвование600 ₽
С****а И.1 200 ₽
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