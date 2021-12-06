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Диана Базанова

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородВесьегонск (Тверская область)
Возраст20 лет
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У Дианы краниофарингиома — доброкачественная опухоль головного мозга. Сейчас очень высок риск повторного рецидива. Нужна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

10.12.2021

Лечение благополучно проведено, Диана выписана. Через полгода предстоит контроль.

06.12.2021

С июля 2020 года Диану стали беспокоить сильные головные боли. После обследования была выявлена опухоль головного мозга, к счастью, доброкачественная. Девушка перенесла операцию по ее удалению, но затем случился рецидив. В августе этого года состоялась повторная операция. Но на недавнем обследовании были выявлены признаки остаточной капсулы образования, что говорит о высоком риске рецидива. Чтобы его не произошло, Диане нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 200 000 рублей.

Ваша помощь Диане

10.12.21
П******о Д.1 200 ₽
10.12.21
Л*******а Л.3 200 ₽
10.12.21
Р****а М.700 ₽
10.12.21
1 000 ₽
10.12.21
7 146 ₽
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