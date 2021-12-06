С июля 2020 года Диану стали беспокоить сильные головные боли. После обследования была выявлена опухоль головного мозга, к счастью, доброкачественная. Девушка перенесла операцию по ее удалению, но затем случился рецидив. В августе этого года состоялась повторная операция. Но на недавнем обследовании были выявлены признаки остаточной капсулы образования, что говорит о высоком риске рецидива. Чтобы его не произошло, Диане нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 200 000 рублей.