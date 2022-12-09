Ход лечения
27.12.2022
Диана выписывается, снабжена лекарствами на выписку, все неплохо.
15.12.2022
Вроде бы все достаточно стабильно, Диану даже собираются отпустить на праздники домой.
09.12.2022
Диана прошла курс лечения препаратом «Атгам». И у нее возникли серьезные грибковые осложнения. Для борьбы с ними нужен препарат «Вориконазол». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Всего необходимо собрать 105 889 рублей.
Ваша помощь Диане
13.12.22
|Анонимное пожертвование
|5 000 ₽
|Анонимное пожертвование, ОСБ №6901
|2 000 ₽
13.12.22
|С*****в В.
|1 200 ₽
13.12.22
|Н.
|1 000 ₽
13.12.22
|Б*******я
|10 362 ₽