Диана прошла курс лечения препаратом «Атгам». И у нее возникли серьезные грибковые осложнения. Для борьбы с ними нужен препарат «Вориконазол». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Всего необходимо собрать 105 889 рублей.