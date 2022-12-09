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Диана Корж

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городс. Чигири (Амурская область)
Возраст7 лет
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У Дианы апластическая анемия, девочка лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

27.12.2022

Диана выписывается, снабжена лекарствами на выписку, все неплохо.

15.12.2022

Вроде бы все достаточно стабильно, Диану даже собираются отпустить на праздники домой.

09.12.2022

Диана прошла курс лечения препаратом «Атгам». И у нее возникли серьезные грибковые осложнения. Для борьбы с ними нужен препарат «Вориконазол». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Всего необходимо собрать 105 889 рублей.

Ваша помощь Диане

13.12.22
Анонимное пожертвование5 000 ₽
Анонимное пожертвование, ОСБ №69012 000 ₽
13.12.22
С*****в В.1 200 ₽
13.12.22
Н.1 000 ₽
13.12.22
Б*******я10 362 ₽
Все пожертвования

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