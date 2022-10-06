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Дилноза Умирзакова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль спинного мозга
ГородНукус (Узбекистан)
Возраст10 лет
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У Дилнозы опухоль спинного мозга. Девочке требуется операция в Центре нейрохирургии им. Бурденко.

Ход лечения

25.10.2022

Дилноза выписана.

18.10.2022

Дилноза прооперирована, уже переведена из послеоперационной палаты в обычное отделение. Диагноз — эпендимома, это опухоль промежуточной степени злокачественности.

06.10.2022

Когда у Дилнозы начались проблемы с ногами, родители обратились к врачу. МРТ головного и спинного мозга выявило образование в шейно-грудном отделении позвоночника. Врачи рекомендовали микрохирургическое удаление опухоли, однако такую операцию могут сделать только в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Лечение для иностранных граждан платное, нужно собрать 527 000 рублей.

Ваша помощь Дилнозе

12.10.22
Х***н А.800 ₽
Анонимное пожертвование1 000 ₽
12.10.22
в**********й700 ₽
12.10.22
250 ₽
12.10.22
11 000 ₽
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