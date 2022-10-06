Когда у Дилнозы начались проблемы с ногами, родители обратились к врачу. МРТ головного и спинного мозга выявило образование в шейно-грудном отделении позвоночника. Врачи рекомендовали микрохирургическое удаление опухоли, однако такую операцию могут сделать только в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Лечение для иностранных граждан платное, нужно собрать 527 000 рублей.