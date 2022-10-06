Ход лечения
25.10.2022
Дилноза выписана.
18.10.2022
Дилноза прооперирована, уже переведена из послеоперационной палаты в обычное отделение. Диагноз — эпендимома, это опухоль промежуточной степени злокачественности.
06.10.2022
Когда у Дилнозы начались проблемы с ногами, родители обратились к врачу. МРТ головного и спинного мозга выявило образование в шейно-грудном отделении позвоночника. Врачи рекомендовали микрохирургическое удаление опухоли, однако такую операцию могут сделать только в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Лечение для иностранных граждан платное, нужно собрать 527 000 рублей.
Ваша помощь Дилнозе
|Х***н А.
|800 ₽
|Анонимное пожертвование
|1 000 ₽
|в**********й
|700 ₽
|250 ₽
|11 000 ₽