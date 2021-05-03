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Дима Бакшеев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Перегребное (Ханты-Мансийский а.о.)
Возраст8 лет
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У Димы рецидив лейкоза, мальчик лечится в Центре детской гематологии. Надо оплатить дорогостоящий иммунопрепарат.

Ход лечения

21.08.2021

Дима выписан под наблюдение врачей по месту жительства, все неплохо.

01.07.2021

Почти два месяца после трансплантации от папы. Трансплантат функционирует, мальчик чувствует себя хорошо, находится в стационаре кратковременного лечения.

25.05.2021

Сегодня 19-й день после трансплантации, есть тенденция к приживлению. Есть инфекционные и иммунные осложнения, мальчик получает соответствующую терапию.

Весь ход лечения

Ваша помощь Диме

03.05.21
G**d D.396 ₽
03.05.21
К********в А.200 ₽
03.05.21
700 ₽
03.05.21
300 ₽
03.05.21
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