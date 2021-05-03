Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Перегребное (Ханты-Мансийский а.о.)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
21.08.2021
Дима выписан под наблюдение врачей по месту жительства, все неплохо.
01.07.2021
Почти два месяца после трансплантации от папы. Трансплантат функционирует, мальчик чувствует себя хорошо, находится в стационаре кратковременного лечения.
25.05.2021
Сегодня 19-й день после трансплантации, есть тенденция к приживлению. Есть инфекционные и иммунные осложнения, мальчик получает соответствующую терапию.
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03.05.21
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03.05.21
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03.05.21
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03.05.21
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03.05.21
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