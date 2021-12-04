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Дима Иванько

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Кременчуг-Константиновское (Кабардино-Балкарская Республика)
Возраст12 лет
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У Димы острый лимфобластный лейкоз, второй рецидив. Мальчику нужно специфическое лечение, а затем — пересадка костного мозга.

Ход лечения

29.07.2022

Дима выписан, все неплохо.

15.04.2022

«Фоскавир», по мнению врачей, еще будет нужен. Сохраняются и некоторые другие проблемы, такие как недостаточность питательных веществ. Дима в стационаре кратковременного лечения.

04.04.2022

Пока остаются некоторые инфекционные осложнения (хотя цитомегаловирус уже отступает) и нутритивная недостаточность.

Весь ход лечения

Ваша помощь Диме

04.12.21
А*******в670 ₽
04.12.21
A*******v140 ₽
04.12.21
1 000 ₽
04.12.21
1 200 ₽
04.12.21
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