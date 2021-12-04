Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Кременчуг-Константиновское (Кабардино-Балкарская Республика)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
29.07.2022
Дима выписан, все неплохо.
15.04.2022
«Фоскавир», по мнению врачей, еще будет нужен. Сохраняются и некоторые другие проблемы, такие как недостаточность питательных веществ. Дима в стационаре кратковременного лечения.
04.04.2022
Пока остаются некоторые инфекционные осложнения (хотя цитомегаловирус уже отступает) и нутритивная недостаточность.
Ваша помощь Диме
04.12.21
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|670 ₽
04.12.21
|A*******v
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04.12.21
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04.12.21
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04.12.21
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