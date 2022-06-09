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Дима Кавыршин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Тим (Курская область)
Возраст15 лет
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У Димы сложный случай острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

22.06.2022

Дима выписан, будет продолжать прием «Спрайсела» дома.

09.06.2022

После химиотерапии не удалось достичь полной ремиссии, к тому же стандартное лечение плохо переносилось. Поэтому Дима получил дополнительный курс иммунотерапии, и анализы наконец нормализовались. Но при Димином варианте болезни теперь, чтобы не потерять достигнутого успеха, мальчику обязательно нужна длительная поддерживающая терапия препаратом «Спрайсел». Стоимость одной упаковки лекарства 146 236 рублей.

Ваша помощь Диме

09.06.22
1 000 ₽
09.06.22
К********й145 236 ₽
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