|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Тим (Курская область)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
22.06.2022
Дима выписан, будет продолжать прием «Спрайсела» дома.
09.06.2022
После химиотерапии не удалось достичь полной ремиссии, к тому же стандартное лечение плохо переносилось. Поэтому Дима получил дополнительный курс иммунотерапии, и анализы наконец нормализовались. Но при Димином варианте болезни теперь, чтобы не потерять достигнутого успеха, мальчику обязательно нужна длительная поддерживающая терапия препаратом «Спрайсел». Стоимость одной упаковки лекарства 146 236 рублей.
Ваша помощь Диме
|1 000 ₽
|К********й
|145 236 ₽