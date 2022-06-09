После химиотерапии не удалось достичь полной ремиссии, к тому же стандартное лечение плохо переносилось. Поэтому Дима получил дополнительный курс иммунотерапии, и анализы наконец нормализовались. Но при Димином варианте болезни теперь, чтобы не потерять достигнутого успеха, мальчику обязательно нужна длительная поддерживающая терапия препаратом «Спрайсел». Стоимость одной упаковки лекарства 146 236 рублей.