Умер Дима Леонов. Ему было шесть лет.

Дима болел целых два года. Далеко не сразу удалось понять, что с ним происходит: заболевание редкое и необычное. А когда он поступил в РДКБ, состояние было уже очень тяжелым: из-за осложнений болезни возникло поражение головного мозга. Были использованы самые эффективные лекарства, состояние мальчика вроде бы удалось стабилизировать, уже планировалась трансплантация костного мозга, но произошло резкое ухудшение. Дима попал в реанимацию, и через некоторое время все было конечно.

Дима был старшим ребенком в семье. Он любил петь песни, собирать Lego и играть в роботов. И, познакомившись с врачами, хотел сам стать врачом и лечить больных…



Светлая память. Сил близким.

