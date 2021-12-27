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Дима Леонов

Сбор завершен
ДиагнозГемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
ГородЕссентуки (Ставропольский край)
Дата смерти11.02.2022
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13.02.2022

Умер Дима Леонов. Ему было шесть лет.

Дима болел целых два года. Далеко не сразу удалось понять, что с ним происходит: заболевание редкое и необычное. А когда он поступил в РДКБ, состояние было уже очень тяжелым: из-за осложнений болезни возникло поражение головного мозга. Были использованы самые эффективные лекарства, состояние мальчика вроде бы удалось стабилизировать, уже планировалась трансплантация костного мозга, но произошло резкое ухудшение. Дима попал в реанимацию, и через некоторое время все было конечно.

Дима был старшим ребенком в семье. Он любил петь песни, собирать Lego и играть в роботов. И, познакомившись с врачами, хотел сам стать врачом и лечить больных…


Светлая память. Сил близким.

27.01.2022

Продолжается борьба с инфекциями, на фоне «Амбизома» достигнуто улучшение, но состояние пока тяжелое. Диме показана трансплантация, но пока она откладывается: у донора обнаружились медицинские противопоказания, надо искать другого донора. Также мальчику требуются иммуноглобулины для усиления иммунной защиты.

27.12.2021

С августа Дима лечится в Российской детской клинической больнице. На фоне основной терапии у мальчика возникла серьезная грибковая инфекция. Стандартные противогрибковые лекарства использовать нельзя: они вызывают у мальчика сильную аллергическую реакцию. Сейчас Диме нужен дорогостоящий препарат «Амбизом», его стоимость 1 027 900 рублей.

Ваша помощь Диме

31.12.21
200 ₽
31.12.21
1 000 ₽
31.12.21
М******в К.38 500 ₽
31.12.21
100 ₽
31.12.21
Б****в1 650 ₽
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