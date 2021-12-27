|Диагноз
|Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
|Город
|Ессентуки (Ставропольский край)
|Дата смерти
|11.02.2022
13.02.2022
Умер Дима Леонов. Ему было шесть лет.
Дима болел целых два года. Далеко не сразу удалось понять, что с ним происходит: заболевание редкое и необычное. А когда он поступил в РДКБ, состояние было уже очень тяжелым: из-за осложнений болезни возникло поражение головного мозга. Были использованы самые эффективные лекарства, состояние мальчика вроде бы удалось стабилизировать, уже планировалась трансплантация костного мозга, но произошло резкое ухудшение. Дима попал в реанимацию, и через некоторое время все было конечно.
Дима был старшим ребенком в семье. Он любил петь песни, собирать Lego и играть в роботов. И, познакомившись с врачами, хотел сам стать врачом и лечить больных…
Светлая память. Сил близким.
27.01.2022
Продолжается борьба с инфекциями, на фоне «Амбизома» достигнуто улучшение, но состояние пока тяжелое. Диме показана трансплантация, но пока она откладывается: у донора обнаружились медицинские противопоказания, надо искать другого донора. Также мальчику требуются иммуноглобулины для усиления иммунной защиты.
27.12.2021
С августа Дима лечится в Российской детской клинической больнице. На фоне основной терапии у мальчика возникла серьезная грибковая инфекция. Стандартные противогрибковые лекарства использовать нельзя: они вызывают у мальчика сильную аллергическую реакцию. Сейчас Диме нужен дорогостоящий препарат «Амбизом», его стоимость 1 027 900 рублей.
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