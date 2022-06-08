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Дима Лыгин

Сбор завершен
ДиагнозАнемия Фанкони
Городп. Новосаринский (Оренбургская область)
Возраст13 лет
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Полтора месяца Диме провели пересадку костного мозга. Есть трудности, нужно продолжать лечение.

Ход лечения

13.09.2022

Все неплохо, Дима выписан.

30.08.2022

Все хорошо. Дима на амбулаторной квартире, готовится к выписке, заодно учится рисовать с учителем-волонтером.

16.07.2022

Переведен в обычное гематологическое отделение из трансплантационного бокса. Химеризм отличный, переливания крови не нужны, но пока еще нужно лечить инфекции и кишечную РТПХ.

Весь ход лечения

Ваша помощь Диме

08.06.22
100 ₽
08.06.22
50 ₽
08.06.22
500 ₽
08.06.22
70 000 ₽
08.06.22
150 000 ₽
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