Сбор завершен
|Диагноз
|Анемия Фанкони
|Город
|п. Новосаринский (Оренбургская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
13.09.2022
Все неплохо, Дима выписан.
30.08.2022
Все хорошо. Дима на амбулаторной квартире, готовится к выписке, заодно учится рисовать с учителем-волонтером.
16.07.2022
Переведен в обычное гематологическое отделение из трансплантационного бокса. Химеризм отличный, переливания крови не нужны, но пока еще нужно лечить инфекции и кишечную РТПХ.
Ваша помощь Диме
08.06.22
|100 ₽
08.06.22
|50 ₽
08.06.22
|500 ₽
08.06.22
|70 000 ₽
08.06.22
|150 000 ₽