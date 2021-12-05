Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь
|Город
|Саратов
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
07.04.2022
Более двух с половиной месяцев после повторной трансплантации. Все неплохо, но пока еще есть риски иммунных и инфекционных осложнений.
01.03.2022
Дима в стационаре кратковременного лечения. Полтора месяца после повторной трансплантации. В целом все неплохо, признаков РТПХ и инфекций нет.
19.01.2022
Вчера Диме были введены донорские клетки. Состояние пока тяжелое, что естественно для этого периода. Ждем приживления.
Ваша помощь Диме
05.12.21
|200 ₽
05.12.21
|700 ₽
05.12.21
|Б*******я
|10 000 ₽
05.12.21
|1 200 ₽
05.12.21
|80 000 ₽