Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Дима Палибин

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь
ГородСаратов
Возраст5 лет
Поделиться:
У Димы генетический дефект иммунной системы. После трансплантации костного мозга мальчику нужно справиться с возникшими осложнениями.

Ход лечения

07.04.2022

Более двух с половиной месяцев после повторной трансплантации. Все неплохо, но пока еще есть риски иммунных и инфекционных осложнений.

01.03.2022

Дима в стационаре кратковременного лечения. Полтора месяца после повторной трансплантации. В целом все неплохо, признаков РТПХ и инфекций нет.

19.01.2022

Вчера Диме были введены донорские клетки. Состояние пока тяжелое, что естественно для этого периода. Ждем приживления.

Весь ход лечения

Ваша помощь Диме

05.12.21
200 ₽
05.12.21
700 ₽
05.12.21
Б*******я10 000 ₽
05.12.21
1 200 ₽
05.12.21
80 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari