Мальчик был обследован по месту жительства, когда родители обратили внимание на слабость мышц левой стороны лица. МРТ-исследование выявило объемное образование в мозге, которое необходимо удалить. На родине Диёра такие операции не проводят. В Центре имени Бурденко согласны помочь, но, так как мальчик — гражданин другого государства, лечение для него платное. Стоимость операции — 899 700 рублей.