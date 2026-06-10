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Диёр Хайитов

Помочь
899 703 ₽895 683 ₽ осталось собрать
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородТашкент
Возраст3 года
Диёру необходима операция по удалению опухоли. Мальчик лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

Ход лечения

10.06.2026

Мальчик был обследован по месту жительства, когда родители обратили внимание на слабость мышц левой стороны лица. МРТ-исследование выявило объемное образование в мозге, которое необходимо удалить. На родине Диёра такие операции не проводят. В Центре имени Бурденко согласны помочь, но, так как мальчик — гражданин другого государства, лечение для него платное. Стоимость операции — 899 700 рублей.

Ваша помощь Диёру

11.06.26
20 ₽
11.06.26
500 ₽
11.06.26
3 000 ₽
11.06.26
М*****а О.500 ₽
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