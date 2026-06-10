Помочь
899 703 ₽895 683 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Опухоль головного мозга
|Город
|Ташкент
|Возраст
|3 года
Ход лечения
10.06.2026
Мальчик был обследован по месту жительства, когда родители обратили внимание на слабость мышц левой стороны лица. МРТ-исследование выявило объемное образование в мозге, которое необходимо удалить. На родине Диёра такие операции не проводят. В Центре имени Бурденко согласны помочь, но, так как мальчик — гражданин другого государства, лечение для него платное. Стоимость операции — 899 700 рублей.
Ваша помощь Диёру
11.06.26
|20 ₽
11.06.26
|500 ₽
11.06.26
|3 000 ₽
11.06.26
|М*****а О.
|500 ₽