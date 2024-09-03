Помочь
307 500 ₽306 150 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Грибановский (Воронежская область)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
03.09.2024
С июня по сентябрь Ефим проходил специфическое лечение от рецидива, в том числе иммунопрепаратом «Блинцито». Сейчас мальчик готовится к трансплантации костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Ефиму необходим препарат «Энтивио» стоимостью 307 500 рублей.
Ваша помощь Ефиму
03.09.24
|300 ₽
03.09.24
|300 ₽
03.09.24
|250 ₽
03.09.24
|500 ₽