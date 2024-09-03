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Ефим Лапкин

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307 500 ₽306 150 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Грибановский (Воронежская область)
Возраст7 лет
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У Егора рецидив, мальчик лечится в Центре Дмитрия Рогачева, готовится к пересадке костного мозга.

Ход лечения

03.09.2024

С июня по сентябрь Ефим проходил специфическое лечение от рецидива, в том числе иммунопрепаратом «Блинцито». Сейчас мальчик готовится к трансплантации костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Ефиму необходим препарат «Энтивио» стоимостью 307 500 рублей.

Ваша помощь Ефиму

03.09.24
300 ₽
03.09.24
300 ₽
03.09.24
250 ₽
03.09.24
500 ₽
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