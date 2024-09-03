С июня по сентябрь Ефим проходил специфическое лечение от рецидива, в том числе иммунопрепаратом «Блинцито». Сейчас мальчик готовится к трансплантации костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Ефиму необходим препарат «Энтивио» стоимостью 307 500 рублей.