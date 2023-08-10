Ход лечения
31.10.2023
Ефим переведен на амбуланс, получает терапию консолидации, чувствует себя хорошо.
04.10.2023
Признаков инфекций нет, Ефим продолжает противолейкозную терапию (получает меркаптопурин), переносит нормально. Показатели крови компенсированы. Были проблемы с повышенным давлением, но на фоне лекарств все стабилизировалось.
01.09.2023
Курс «Блинцито» завершен. Сегодня Ефиму провели пункцию для оценки минимальной остаточной болезни.
Ваша помощь Ефиму
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