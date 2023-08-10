Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ефим Тимофеев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЯкутск
Возраст15 лет
Поделиться:
Ефим заболел в мае: стала подниматься температура, появился кожный зуд. Мальчик госпитализировали, провели обследование и поставили диагноз.

Ход лечения

31.10.2023

Ефим переведен на амбуланс, получает терапию консолидации, чувствует себя хорошо.

04.10.2023

Признаков инфекций нет, Ефим продолжает противолейкозную терапию (получает меркаптопурин), переносит нормально. Показатели крови компенсированы. Были проблемы с повышенным давлением, но на фоне лекарств все стабилизировалось.

01.09.2023

Курс «Блинцито» завершен. Сегодня Ефиму провели пункцию для оценки минимальной остаточной болезни.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ефиму

10.08.23
10 000 ₽
10.08.23
700 ₽
10.08.23
700 ₽
10.08.23
500 ₽
10.08.23
Б*****ь М.13 890 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari