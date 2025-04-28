Егор лечится с 2019 года. Мальчику уже удавалось победить болезнь, но в начале этого года она вернулась. Полторы недели назад Егору провели трансплантацию костного мозга. Чтобы не допустить развития осложнений (в том числе реакции «трансплантат против хозяина»), сейчас нужно пройти терапию иммуносупрессивным препаратом «Энтивио». Три упаковки стоят 306 000 рублей.