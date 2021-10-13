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Егор Филюков

Сбор завершен
ДиагнозГистиоцитоз из клеток Лангерганса
Городст. Батуринская (Краснодарский край)
Возраст3 года
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С сентября Егор находится в Российской детской клинической больнице. Начинается противоопухолевая терапия.

Ход лечения

28.04.2022

Егор выписан, будет продолжает прием «Зелборафа».

28.03.2022

Егор восстановился после вирусной инфекции, вернулся в свое больничное отделение, прием «Зелборафа» возобновлен.

02.03.2022

Егор продлжает получать терапию. Пересадка печени откладывается из-за вирусной инфекции.

Весь ход лечения

Ваша помощь Егору

13.10.21
700 ₽
13.10.21
2 500 ₽
13.10.21
93 ₽
14.10.21
500 ₽
14.10.21
ж*а10 000 ₽
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