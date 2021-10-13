Сбор завершен
|Диагноз
|Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
|Город
|ст. Батуринская (Краснодарский край)
|Возраст
|3 года
Ход лечения
28.04.2022
Егор выписан, будет продолжает прием «Зелборафа».
28.03.2022
Егор восстановился после вирусной инфекции, вернулся в свое больничное отделение, прием «Зелборафа» возобновлен.
02.03.2022
Егор продлжает получать терапию. Пересадка печени откладывается из-за вирусной инфекции.
Ваша помощь Егору
13.10.21
|700 ₽
13.10.21
|2 500 ₽
13.10.21
|93 ₽
14.10.21
|500 ₽
14.10.21
|ж*а
|10 000 ₽