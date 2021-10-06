Ход лечения
22.10.2021
Терапия переносится хорошо, эффект есть. Предполагается, что в дальнейшем Егор будет получать «Крезембу» в форме капсул.
13.10.2021
Егор получает «Крезембу». Судя по результатам последнего МРТ-исследования, есть улучшение, терапию надо продолжать.
06.10.2021
С сентября 2021 года Егор лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Его заболевание напрямую связано с генетическим дефектом, влияющим на работу иммунной системы. В результате ребенок больше подвержен различным инфекциям, чем обычные дети, а лечатся эти инфекции хуже. Сейчас Егор пытается справиться с грибковой инфекцией, которая поразила центральную нервную систему. Для лечения требуется новый препарат «Креземба», эффективный именно при грибковых поражениях головного мозга. Лекарство стоит 301 220 рублей.
Ваша помощь Егору
|100 ₽
|200 ₽
|Н***к Е.
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