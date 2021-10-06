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Егор Норик

Сбор завершен
ДиагнозИммунодефицит
ГородШимановск (Амурская обл.)
Возраст4 года
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У Егора первичный иммунодефицит, на фоне которого развилась грибковая инфекция. Она поразила головной и спинной мозг. Для лечения мальчику необходим сильный противогрибковый препарат.

Ход лечения

22.10.2021

Терапия переносится хорошо, эффект есть. Предполагается, что в дальнейшем Егор будет получать «Крезембу» в форме капсул.

13.10.2021

Егор получает «Крезембу». Судя по результатам последнего МРТ-исследования, есть улучшение, терапию надо продолжать.

06.10.2021

С сентября 2021 года Егор лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Его заболевание напрямую связано с генетическим дефектом, влияющим на работу иммунной системы. В результате ребенок больше подвержен различным инфекциям, чем обычные дети, а лечатся эти инфекции хуже.  Сейчас Егор пытается справиться с грибковой инфекцией, которая поразила центральную нервную систему. Для лечения требуется новый препарат «Креземба», эффективный именно при грибковых поражениях головного мозга. Лекарство стоит 301 220 рублей.

Ваша помощь Егору

10.10.21
100 ₽
10.10.21
200 ₽
10.10.21
Н***к Е.10 000 ₽
10.10.21
500 ₽
10.10.21
к*****н в.16 ₽
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