С сентября 2021 года Егор лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Его заболевание напрямую связано с генетическим дефектом, влияющим на работу иммунной системы. В результате ребенок больше подвержен различным инфекциям, чем обычные дети, а лечатся эти инфекции хуже. Сейчас Егор пытается справиться с грибковой инфекцией, которая поразила центральную нервную систему. Для лечения требуется новый препарат «Креземба», эффективный именно при грибковых поражениях головного мозга. Лекарство стоит 301 220 рублей.