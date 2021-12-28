|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Орехово-Зуево (Московская область)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
05.01.2022
Препарат получен, завтра Егору должны его ввести. Все хорошо.
28.12.2021
После трансплантации костного мозга Егор в ремиссии, находится под наблюдением врачей Московского областного онкодиспансера. Все бы ничего, но иммунитет не полностью восстановился, и мальчику показаны введения иммуноглобулинов, причем не всяких: на некоторые у него тяжелая реакция. Выяснилось, что Егору подходит препарат «Привиджен». Подходит время очередного введения, стоимость препарата 130 974 рубля.
Ваша помощь Егору
|131 000 ₽