После трансплантации костного мозга Егор в ремиссии, находится под наблюдением врачей Московского областного онкодиспансера. Все бы ничего, но иммунитет не полностью восстановился, и мальчику показаны введения иммуноглобулинов, причем не всяких: на некоторые у него тяжелая реакция. Выяснилось, что Егору подходит препарат «Привиджен». Подходит время очередного введения, стоимость препарата 130 974 рубля.