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Егор Рытов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородОрехово-Зуево (Московская область)
Возраст15 лет
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Егор впервые заболел в 2012 году. Был терапия, был рецидив, была трансплантация. Сейчас никаких признаков лейкоза нет.

Ход лечения

05.01.2022

Препарат получен, завтра Егору должны его ввести. Все хорошо.

28.12.2021

После трансплантации костного мозга Егор в ремиссии, находится под наблюдением врачей Московского областного онкодиспансера. Все бы ничего, но иммунитет не полностью восстановился, и мальчику показаны введения иммуноглобулинов, причем не всяких: на некоторые у него тяжелая реакция. Выяснилось, что Егору подходит препарат «Привиджен». Подходит время очередного введения, стоимость препарата 130 974 рубля.

Ваша помощь Егору

28.12.21
131 000 ₽
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