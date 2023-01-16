У Егора рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Нужно повторно пройти радиохирургию.
Ход лечения
20.01.2023
Спасибо, средства собраны! Егор благополучно прошел лечение в центре «Гамма-нож» и выписался. Самочувствие нормальное.
16.01.2023
Два года назад врачам удалось частично удалить опухоль, затем Егор прошел радиохирургию. Но на недавнем ежегодном МРТ-исследовании у мальчика диагностировали небольшой рост опухоли. В таких, как у Егора, случаях, эффективна повторная радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, его стоимость 200 000 рублей.