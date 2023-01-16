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Егор Сидоренко

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородМихайловка (Волгоградская область)
Возраст16 лет
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У Егора рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Нужно повторно пройти радиохирургию.

Ход лечения

20.01.2023

Спасибо, средства собраны! Егор благополучно прошел лечение в центре «Гамма-нож» и выписался. Самочувствие нормальное.

16.01.2023

Два года назад врачам удалось частично удалить опухоль, затем Егор прошел радиохирургию. Но на недавнем ежегодном МРТ-исследовании у мальчика диагностировали небольшой рост опухоли. В таких, как у Егора, случаях, эффективна повторная радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Егору

20.01.23
1 200 ₽
20.01.23
3 000 ₽
20.01.23
1 200 ₽
20.01.23
100 ₽
20.01.23
Г*******в Д.73 764 ₽
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