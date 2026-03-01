Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Егор Вохмянин

Помочь
806 890 ₽771 240 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городгород Шарья, Костромская область
Возраст12 лет
Поделиться:
Егор заболел прошлым летом и сейчас лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

01.03.2026

Егору предстоит трансплантация костного мозга. До этого важно добиться ремиссии заболевания, но достичь ее пока не получается — болезнь плохо отвечает на терапию. Врачи считают, что выйти в ремиссию Егору поможет иммунопрепарат «Блинцито». Мальчику нужно пять флаконов лекарства, стоят они 806 890 рублей. Пожалуйста, поддержите Егора!

Ваша помощь Егору

02.03.26
500 ₽
02.03.26
1 000 ₽
02.03.26
3 000 ₽
02.03.26
2 000 ₽
02.03.26
450 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari