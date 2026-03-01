Егору предстоит трансплантация костного мозга. До этого важно добиться ремиссии заболевания, но достичь ее пока не получается — болезнь плохо отвечает на терапию. Врачи считают, что выйти в ремиссию Егору поможет иммунопрепарат «Блинцито». Мальчику нужно пять флаконов лекарства, стоят они 806 890 рублей. Пожалуйста, поддержите Егора!