806 890 ₽771 240 ₽ осталось собрать
Диагноз
Острый лимфобластный лейкоз
Город
город Шарья, Костромская область
Возраст
|12 лет
Ход лечения
01.03.2026
Егору предстоит трансплантация костного мозга. До этого важно добиться ремиссии заболевания, но достичь ее пока не получается — болезнь плохо отвечает на терапию. Врачи считают, что выйти в ремиссию Егору поможет иммунопрепарат «Блинцито». Мальчику нужно пять флаконов лекарства, стоят они 806 890 рублей. Пожалуйста, поддержите Егора!
Ваша помощь Егору
02.03.26
|500 ₽
02.03.26
|1 000 ₽
02.03.26
|3 000 ₽
02.03.26
|2 000 ₽
02.03.26
|450 ₽