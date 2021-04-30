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Екатерина Осипова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Верхнеднепровский Смоленской области
Возраст24 года
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Помочь Кате победить лейкоз может только трансплантация костного мозга. Но сначала девушка должна пройти через лечение современным препаратом «Блинцито».

Ход лечения

24.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Кати. Девушке удалось выйти в ремиссию с помощью стандартной терапии, «Блинцито» не понадобилось. На уже собранные средства мы купим лекарство для другой пациентки с острым лимфобластным лейкозом.

30.04.2021

«Блинцито» — уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Катя нуждается в 23 флаконах препарата, их стоимость огромная — 3 712 000 рублей.

Мы просим вас поддержать Катю. Осенью девушка стала мамой и сразу же после этого узнала о своем диагнозе. Уже несколько месяцев Катя не видела дочку. Она мечтает поправиться и вернуться домой, к семье. Давайте поможем вместе.

Ваша помощь Екатерине

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24.05.21
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