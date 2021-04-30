|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Верхнеднепровский Смоленской области
|Возраст
|24 года
Ход лечения
24.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Кати. Девушке удалось выйти в ремиссию с помощью стандартной терапии, «Блинцито» не понадобилось. На уже собранные средства мы купим лекарство для другой пациентки с острым лимфобластным лейкозом.
30.04.2021
«Блинцито» — уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Катя нуждается в 23 флаконах препарата, их стоимость огромная — 3 712 000 рублей.
Мы просим вас поддержать Катю. Осенью девушка стала мамой и сразу же после этого узнала о своем диагнозе. Уже несколько месяцев Катя не видела дочку. Она мечтает поправиться и вернуться домой, к семье. Давайте поможем вместе.
Ваша помощь Екатерине
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