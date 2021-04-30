«Блинцито» — уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Катя нуждается в 23 флаконах препарата, их стоимость огромная — 3 712 000 рублей.

Мы просим вас поддержать Катю. Осенью девушка стала мамой и сразу же после этого узнала о своем диагнозе. Уже несколько месяцев Катя не видела дочку. Она мечтает поправиться и вернуться домой, к семье. Давайте поможем вместе.