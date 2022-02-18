В январе у Элдора резко появились головные боли, глухота на правое ухо, онемение половины лица. На обследовании врачи обнаружили быстро прогрессирующую опухоль головного мозга. Состояние юноши ухудшалось с каждым днем, требовалась срочная операция. Но поскольку провести ее в Узбекистане невозможно, родители привезли Элдора в Москву. Для иностранного гражданина любое лечение в России платное. Стоимость операции 530 000 рублей.