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Элдор Хушвактов

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
Городс. Куштечирмон (Узбекистан)
Возраст24 года
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Элдору требуется сложная операция по удалению опухоли головного мозга. Провести ее могут в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Ход лечения

31.03.2022

Элдор прооперирован. Были серьезные инфекционные осложнения, но в целом их удалось преодолеть. Юноша выписан. Когда его состояние полностью стабилизируется, рекомендуется консилиум по поводу тактики дальнейшего лечения.

18.02.2022

В январе у Элдора резко появились головные боли, глухота на правое ухо, онемение половины лица. На обследовании врачи обнаружили быстро прогрессирующую опухоль головного мозга. Состояние юноши ухудшалось с каждым днем, требовалась срочная операция. Но поскольку провести ее в Узбекистане невозможно, родители привезли Элдора в Москву. Для иностранного гражданина любое лечение в России платное. Стоимость операции 530 000 рублей.

Ваша помощь Эльдору

30.03.22
100 ₽
30.03.22
300 ₽
30.03.22
10 ₽
30.03.22
Н***а Е.20 000 ₽
30.03.22
G**********o7 255 ₽
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