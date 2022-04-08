Когда Элина стала оказываться от еды и стремительно худеть, родители обратились к врачам. Так, на одном из обследований у девочки обнаружили опухоль головного мозга. Элине нужна операция, поэтому девочка приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечение в российской больнице для нее платное, нужно 572 000 рублей.