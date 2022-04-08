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Элина Добровкина

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородПавлодар (Казахстан)
Возраст2 года
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Элине нужна операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

15.05.2022

Элина едет домой.

20.04.2022

Элина прооперирована, удалена гигантская опухоль. Некоторое время девочка была в реанимации, сейчас уже переведена в обычное отделение. Диагноз по результатам гистологического исследования - пилоидная астроцитома (это доброкачественная опухоль). Но из-за размеров удаленной опухоли и последствий операции ситуация непростая.

08.04.2022

Когда Элина стала оказываться от еды и стремительно худеть, родители обратились к врачам. Так, на одном из обследований у девочки обнаружили опухоль головного мозга. Элине нужна операция, поэтому девочка приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечение в российской больнице для нее платное, нужно 572 000 рублей.

Ваша помощь Элине

12.04.22
Ч****н1 000 ₽
12.04.22
100 ₽
12.04.22
1 000 ₽
12.04.22
ш*н700 ₽
12.04.22
К********й413 800 ₽
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