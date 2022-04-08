Ход лечения
15.05.2022
Элина едет домой.
20.04.2022
Элина прооперирована, удалена гигантская опухоль. Некоторое время девочка была в реанимации, сейчас уже переведена в обычное отделение. Диагноз по результатам гистологического исследования - пилоидная астроцитома (это доброкачественная опухоль). Но из-за размеров удаленной опухоли и последствий операции ситуация непростая.
08.04.2022
Когда Элина стала оказываться от еды и стремительно худеть, родители обратились к врачам. Так, на одном из обследований у девочки обнаружили опухоль головного мозга. Элине нужна операция, поэтому девочка приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечение в российской больнице для нее платное, нужно 572 000 рублей.
Ваша помощь Элине
|Ч****н
|1 000 ₽
|100 ₽
|1 000 ₽
|ш*н
|700 ₽
|К********й
|413 800 ₽