Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Элина Игнатьева

Помочь
481 567 ₽481 567 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстеосаркома
ГородОдинцово (Московская область)
Возраст12 лет
Поделиться:
Элина борется с остеосаркомой в Московском областном онкологическом диспансере.

Ход лечения

24.09.2025

Элине поставили диагноз в апреле этого года, а в августе удалили опухоль и установили эндопротез. Сейчас девочке необходима терапия препаратом «Альбумин». Это же лекарство сопроводительной терапии требуется и другим детям: речь идет о главном белке крови, и его введения часто нужны в ходе интенсивной химиотерапии или в ранний период после трансплантации. В клинике сейчас нет препарата в нужном количестве, и возможности экстренно его закупить пока тоже нет. Стоимость необходимого количества лекарства — 481 567 рублей.

Ваша помощь Элине

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari