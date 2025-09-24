Элине поставили диагноз в апреле этого года, а в августе удалили опухоль и установили эндопротез. Сейчас девочке необходима терапия препаратом «Альбумин». Это же лекарство сопроводительной терапии требуется и другим детям: речь идет о главном белке крови, и его введения часто нужны в ходе интенсивной химиотерапии или в ранний период после трансплантации. В клинике сейчас нет препарата в нужном количестве, и возможности экстренно его закупить пока тоже нет. Стоимость необходимого количества лекарства — 481 567 рублей.