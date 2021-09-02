У Элины воспалительная миофибробластическая опухоль. Это очень редкая опухоль, для которой нет стандартных методов лечения, если не получается хирургически удалить все новообразование. Но терапия противоопухолевым препаратом «Ксалкори» показала очень хорошие результаты при лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями. Лечение препаратом «Ксалкори» даст шанс на выздоровление Элине. Стоимость лекарства — 500 000 рублей.