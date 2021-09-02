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Элина Лазаренко

Сбор завершен
ДиагнозВоспалительная миофибробластическая опухоль
Городс. Вольное (Республика Адыгея)
Возраст16 лет
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У Элины очень редкий диагноз. Но ей может помочь препарат, который эффективен именно при ее варианте опухоли и уже привел нескольких наших подопечных к выздоровлению.

Ход лечения

29.09.2021

Терапия переносит хорошо, Элина уезжает домой, где будет длительное время получать «Ксалкори».

05.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Элины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Элина сейчас в стационаре, состояние стабильное.

02.09.2021

У Элины воспалительная миофибробластическая опухоль. Это очень редкая опухоль, для которой нет стандартных методов лечения, если не получается хирургически удалить все новообразование. Но терапия противоопухолевым препаратом «Ксалкори» показала очень хорошие результаты при лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями. Лечение препаратом «Ксалкори» даст шанс на выздоровление Элине. Стоимость лекарства —  500 000 рублей.

Ваша помощь Элине

05.09.21
К*****н500 ₽
05.09.21
500 ₽
05.09.21
50 000 ₽
05.09.21
91 210 ₽
05.09.21
50 000 ₽
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