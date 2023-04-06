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Эмиль Файзуллин

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородУфа
Возраст17 лет
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У Эмиля рецидив лимфомы Ходжкина. Он получает иммунопрепарат «Опдиво» и другую противорецидивную терапию.

Ход лечения

18.08.2023

Эмиля выписали из стационара для проведения восстановительного лечения в центре «Русское поле».

15.07.2023

Обследование в июне показало положительную динамику: на фоне иммунотерапии активность опухолевых очагов снизилась, результаты ПЭТ/КТ хорошие. Терапия «Келиксом» сейчас не проводится.

26.06.2023

Иммунотерапия продолжается, Эмиль переносит ее нормально. Во время лечения сдал ЕГЭ, получил неплохие баллы, собирается подавать документы для поступления в вуз. Запланированная аутотрансплантация костного мозга (как следующий шаг в терапии) помешала планам пойти на выпускной, но Эмиль, как всегда, сдержан, не дает себе расклеиваться: главное — лечение. Ближайший курс «Опдиво» стоит 278 037 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Эмилю

26.06.23
323 ₽
26.06.23
300 ₽
26.06.23
К*******а Н.50 ₽
26.06.23
Т*******в А.50 ₽
26.06.23
Д******а1 200 ₽
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Статьи об Эмиле

6.04.2023

«Появилась шишка на груди, начал лечиться»

Эмиль сдержан, грустен и немногословен. Кажется, мы даже видели в его огромных глазах слезы. Нам хотелось, чтобы он начал улыбаться, но Эмиль грустен. Трудно опять начинать лечиться. Уже в третий раз.

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