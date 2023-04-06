6.04.2023

«Появилась шишка на груди, начал лечиться»

Эмиль сдержан, грустен и немногословен. Кажется, мы даже видели в его огромных глазах слезы. Нам хотелось, чтобы он начал улыбаться, но Эмиль грустен. Трудно опять начинать лечиться. Уже в третий раз.