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Эмиль Мочалкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКалуга
Возраст11 лет
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У Эмиля острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.

Ход лечения

08.09.2023

Эмиль выписан.

30.08.2023

Эмилю будет закуплен препарат «Джадену» на предстоящую выписку.

03.08.2023

Состояние стабильное, переливания крови не нужны. Были снижены лейкоциты, и Эмиль получал стимулирующую терапию. Перенес плановую операцию на желчном пузыре.

Весь ход лечения

Ваша помощь Эмилю

26.05.23
Участники забега LegalRun 2023197 611 ₽
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