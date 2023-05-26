Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Калуга
|Возраст
|11 лет
У Эмиля острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.
Ход лечения
Эмилю будет закуплен препарат «Джадену» на предстоящую выписку.
Состояние стабильное, переливания крови не нужны. Были снижены лейкоциты, и Эмиль получал стимулирующую терапию. Перенес плановую операцию на желчном пузыре.
26.05.23
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