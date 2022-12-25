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Есения Кривоспицкая

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородВоронеж
Возраст6 лет
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У Есении доброкачественная опухоль головного мозга. Девочке нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

29.12.2022

Средства собраны, спасибо! Есения уже прошла лечение, все хорошо, через полгода и затем через год предстоят контрольные обследования.

25.12.2022

Краниофарингиому у Есении диагностировали в ноябре, тогда же состоялась операция по ее удалению. Однако полностью убрать опухоль не удалось (причина в неудачном расположении), и сейчас Есении рекомендовали радиохирургическое лечение на аппарате «Гамма-нож». На этот вид лечения квот нет, его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Есении

27.12.22
500 ₽
27.12.22
12 ₽
27.12.22
3 000 ₽
27.12.22
500 ₽
27.12.22
П****в А.50 598 ₽
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