У Есении доброкачественная опухоль головного мозга. Девочке нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож».
Ход лечения
29.12.2022
Средства собраны, спасибо! Есения уже прошла лечение, все хорошо, через полгода и затем через год предстоят контрольные обследования.
25.12.2022
Краниофарингиому у Есении диагностировали в ноябре, тогда же состоялась операция по ее удалению. Однако полностью убрать опухоль не удалось (причина в неудачном расположении), и сейчас Есении рекомендовали радиохирургическое лечение на аппарате «Гамма-нож». На этот вид лечения квот нет, его стоимость 200000 рублей.