Краниофарингиому у Есении диагностировали в ноябре, тогда же состоялась операция по ее удалению. Однако полностью убрать опухоль не удалось (причина в неудачном расположении), и сейчас Есении рекомендовали радиохирургическое лечение на аппарате «Гамма-нож». На этот вид лечения квот нет, его стоимость 200 000 рублей.