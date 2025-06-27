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Ева Андреева

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357 557 ₽357 024 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКоломна (Московская область)
Возраст2 года
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Девочка лечится в Московском областном онкологическом диспансере от лейкоза, который обнаружился весной.

Ход лечения

27.06.2025

Лечение уже работает: удалось добиться первой ремиссии заболевания, сейчас Ева проходит этап ее закрепления (консолидацию). Но чтобы поддерживать нормальный объем и состав крови, девочке требуется терапия препаратом «Альбумин». Введение этого лекарства часто необходимо сразу после трансплантации или в ходе интенсивной химиотерапии — как в случае Евы. «Альбумин» нужен не только Еве, но и другим детям отделения, однако он временно отсутствует в больнице. Клиника пытается решить эту проблему, но экстренно это сделать не получится. Стоимость необходимого количества лекарства — 357 557 рублей.

Ваша помощь Еве

27.06.25
100 ₽
27.06.25
100 ₽
27.06.25
333 ₽
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