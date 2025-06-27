Лечение уже работает: удалось добиться первой ремиссии заболевания, сейчас Ева проходит этап ее закрепления (консолидацию). Но чтобы поддерживать нормальный объем и состав крови, девочке требуется терапия препаратом «Альбумин». Введение этого лекарства часто необходимо сразу после трансплантации или в ходе интенсивной химиотерапии — как в случае Евы. «Альбумин» нужен не только Еве, но и другим детям отделения, однако он временно отсутствует в больнице. Клиника пытается решить эту проблему, но экстренно это сделать не получится. Стоимость необходимого количества лекарства — 357 557 рублей.