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Евангелина Христова

Сбор завершен
ДиагнозНевринома слухового нерва
ГородЕвпатория
Возраст19 лет
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У Евангелины случился рецидив доброкачественной опухоли правого слухового нерва. Девушке нужно пройти лучевую терапию.

Ход лечения

07.12.2022

Лечение благополучно проведено, Евангелина выписана, через полгода нужно контрольное обследование.

17.11.2022

Средства собраны, начало лучевого лечения запланировано на 1 декабря.

31.10.2022

Год назад у Евангелины обнаружили невриному слухового нерва. Тогда врачи Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко провели операцию по ее удалению, но на последнем обследовании был выявлен небольшой рост опухоли. Теперь девушке рекомендована лучевая терапия, однако квот на нужный вид лечения сейчас нет, а ждать нельзя. Стоимость терапии 399 000 рублей.

Ваша помощь Евангелине

15.11.22
300 ₽
15.11.22
5 000 ₽
16.11.22
100 ₽
16.11.22
К*****а С.100 ₽
16.11.22
Г*******в Д.113 020 ₽
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