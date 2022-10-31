Год назад у Евангелины обнаружили невриному слухового нерва. Тогда врачи Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко провели операцию по ее удалению, но на последнем обследовании был выявлен небольшой рост опухоли. Теперь девушке рекомендована лучевая терапия, однако квот на нужный вид лечения сейчас нет, а ждать нельзя. Стоимость терапии 399 000 рублей.