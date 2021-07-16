Вчера умерла Эвелина Лопатина.

У Эвелины с самого начала была особенно сложная ситуация: сочетание двух лейкозов. Проблему могла решить только трансплантация костного мозга, несмотря на все риски этой процедуры. Мы очень надеялись, что Эвелина справится со всеми своими осложнениями и выздоровеет. И долгое время после трансплантации удавалось поддерживать девочку в стабильном состоянии, несмотря на многочисленные инфекции. Врачи делали все возможное, благотворители обеспечивали все необходимые лекарства. Но все-таки в конце концов организм не выдержал.

Эвелина очень любила природу и животных, даже мечтала стать зоопсихологом.

Светлая память. Сил близким.