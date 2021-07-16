29.09.2021
Вчера умерла Эвелина Лопатина.
У Эвелины с самого начала была особенно сложная ситуация: сочетание двух лейкозов. Проблему могла решить только трансплантация костного мозга, несмотря на все риски этой процедуры. Мы очень надеялись, что Эвелина справится со всеми своими осложнениями и выздоровеет. И долгое время после трансплантации удавалось поддерживать девочку в стабильном состоянии, несмотря на многочисленные инфекции. Врачи делали все возможное, благотворители обеспечивали все необходимые лекарства. Но все-таки в конце концов организм не выдержал.
Эвелина очень любила природу и животных, даже мечтала стать зоопсихологом.
Светлая память. Сил близким.
24.08.2021
Состояние с переменной динамикой: иногда что-то получше, иногда что-то похуже. Одна из проблем — аденовирусная инфекция, потребуются препараты «Сидофовир» и «Пробенецид».
31.07.2021
Мы закрываем сбор средств для Эвелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
В каких-то отношениях Эвелине стало лучше, но лечиться придется еще долго.
16.07.2021
Сразу после трансплантации у Эли началась реакция «трансплантат против хозяина». На протяжении нескольких месяцев Эля бьется с тяжелыми осложнениями. Чтобы справиться с грибковыми осложнениями, ей требуется курс дорогостоящего противогрибкового препарата «Амфолип». Его стоимость 665 000 рублей.
Ваша помощь Эле
|1 000 ₽
|300 ₽
|Ф******н О.
|1 000 ₽
|К******.
|500 ₽
|148 330 ₽