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благотворительный фонд

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Эвелина Лопатина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Мытищи
Дата смерти28.09.2021
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29.09.2021

Вчера умерла Эвелина Лопатина.

У Эвелины с самого начала была особенно сложная ситуация: сочетание двух лейкозов. Проблему могла решить только трансплантация костного мозга, несмотря на все риски этой процедуры. Мы очень надеялись, что Эвелина справится со всеми своими осложнениями и выздоровеет. И долгое время после трансплантации удавалось поддерживать девочку в стабильном состоянии, несмотря на многочисленные инфекции. Врачи делали все возможное, благотворители обеспечивали все необходимые лекарства. Но все-таки в конце концов организм не выдержал.

Эвелина очень любила природу и животных, даже мечтала стать зоопсихологом.

Светлая память. Сил близким.

24.08.2021

Состояние с переменной динамикой: иногда что-то получше, иногда что-то похуже. Одна из проблем — аденовирусная инфекция, потребуются препараты «Сидофовир» и «Пробенецид».

31.07.2021

Мы закрываем сбор средств для Эвелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

В каких-то отношениях Эвелине стало лучше, но лечиться придется еще долго.

16.07.2021

Сразу после трансплантации у Эли началась реакция «трансплантат против хозяина». На протяжении нескольких месяцев Эля бьется с тяжелыми осложнениями. Чтобы справиться с грибковыми осложнениями, ей требуется курс дорогостоящего противогрибкового препарата «Амфолип». Его стоимость 665 000 рублей.

Ваша помощь Эле

30.07.21
1 000 ₽
30.07.21
300 ₽
30.07.21
Ф******н О.1 000 ₽
30.07.21
К******.500 ₽
30.07.21
148 330 ₽
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