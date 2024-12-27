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Эвелина Веретенникова

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1 291 023 ₽1 252 095 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородАмурск
Возраст13 лет
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Эвелина болеет с конца августа, лечится в Хабаровской больнице. Сейчас ей нужен дорогостоящий иммунопрепарат.

Ход лечения

27.12.2024

Сыпь на ногах, сильная усталость — сначала болезнь проявила себя так, и Эвелина попала в инфекционное отделение. Окончательный диагноз был поставлен после получения результатов исследования костного мозга в Центре Димы Рогачева. Чтобы лечение было эффективным, а риск рецидива — минимальным, Эвелине необходима терапия препаратом «Блинцито». Курс стоит 1 291 023 рубля.

Ваша помощь Эвелине

27.12.24
30 ₽
27.12.24
100 ₽
27.12.24
С*******а500 ₽
27.12.24
А*******а Э.3 000 ₽
27.12.24
1 200 ₽
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