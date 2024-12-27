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1 291 023 ₽1 252 095 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Амурск
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
27.12.2024
Сыпь на ногах, сильная усталость — сначала болезнь проявила себя так, и Эвелина попала в инфекционное отделение. Окончательный диагноз был поставлен после получения результатов исследования костного мозга в Центре Димы Рогачева. Чтобы лечение было эффективным, а риск рецидива — минимальным, Эвелине необходима терапия препаратом «Блинцито». Курс стоит 1 291 023 рубля.
Ваша помощь Эвелине
27.12.24
|30 ₽
27.12.24
|100 ₽
27.12.24
|С*******а
|500 ₽
27.12.24
|А*******а Э.
|3 000 ₽
27.12.24
|1 200 ₽