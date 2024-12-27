Сыпь на ногах, сильная усталость — сначала болезнь проявила себя так, и Эвелина попала в инфекционное отделение. Окончательный диагноз был поставлен после получения результатов исследования костного мозга в Центре Димы Рогачева. Чтобы лечение было эффективным, а риск рецидива — минимальным, Эвелине необходима терапия препаратом «Блинцито». Курс стоит 1 291 023 рубля.