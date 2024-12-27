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1 189 650 ₽1 177 150 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|Жигулевск (Самарская область)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
27.12.2024
После проведенных исследований и консультаций с врачами Центра Рогачева диагноз был скорректирован. Сейчас Жене показана терапия препаратом «Атгам», который необходим для попытки перезапуска кроветворения. Стоимость терапии — 1 189 650 рублей.
Ваша помощь Жене
27.12.24
|300 ₽
27.12.24
|200 ₽
27.12.24
|д**в ы.
|10 000 ₽
27.12.24
|1 200 ₽
27.12.24
|200 ₽