Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Евгений Петров

Помочь
1 189 650 ₽1 177 150 ₽ осталось собрать
ДиагнозАпластическая анемия
ГородЖигулевск (Самарская область)
Возраст16 лет
Поделиться:
В начале ноября Женя поступил в Московский онкодиспансер на дообследование и лечение.

Ход лечения

27.12.2024

После проведенных исследований и консультаций с врачами Центра Рогачева диагноз был скорректирован. Сейчас Жене показана терапия препаратом «Атгам», который необходим для попытки перезапуска кроветворения. Стоимость терапии — 1 189 650 рублей.

Ваша помощь Жене

27.12.24
300 ₽
27.12.24
200 ₽
27.12.24
д**в ы.10 000 ₽
27.12.24
1 200 ₽
27.12.24
200 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari