Женя закончил лечение от остеосаркомы в 2016 году. Врачи удалили опухоль, установили «растущий» эндопротез, у юноши все хорошо. Только вот Женя очень вырос, и теперь эндопротез все-таки нужно заменить.

Ход лечения 20.08.2021 Женя выписан из НМИЦ ДГОИ, где его прооперировали. Будет снова продолжать лечение по месту жительства. 12.08.2021 Как и планировалось, позавчера Женю госпитализировали, сегодня он прооперирован. Восстанавливается. 10.06.2021 Госпитализация для хирургического лечения запланирована на 10 августа. Весь ход лечения