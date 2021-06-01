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Евгений Предеин

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городп. Спасский Челябинской области
Возраст18 лет
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Женя закончил лечение от остеосаркомы в 2016 году. Врачи удалили опухоль, установили «растущий» эндопротез, у юноши все хорошо. Только вот Женя очень вырос, и теперь эндопротез все-таки нужно заменить.

Ход лечения

20.08.2021

Женя выписан из НМИЦ ДГОИ, где его прооперировали. Будет снова продолжать лечение по месту жительства.

12.08.2021

Как и планировалось, позавчера Женю госпитализировали, сегодня он прооперирован. Восстанавливается.

10.06.2021

Госпитализация для хирургического лечения запланирована на 10 августа.

Весь ход лечения

Ваша помощь Жене

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01.06.21
Д***********й100 ₽
01.06.21
ГБОУ "Школа № 1296"24 320 ₽
01.06.21
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа"447 350 ₽
01.06.21
ГБОУ "Школа № 1535"41 060 ₽
01.06.21
Legal Run 202163 340 ₽
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