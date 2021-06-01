Ход лечения
20.08.2021
Женя выписан из НМИЦ ДГОИ, где его прооперировали. Будет снова продолжать лечение по месту жительства.
12.08.2021
Как и планировалось, позавчера Женю госпитализировали, сегодня он прооперирован. Восстанавливается.
10.06.2021
Госпитализация для хирургического лечения запланирована на 10 августа.
Ваша помощь Жене
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01.06.21
|Д***********й
|100 ₽
01.06.21
|ГБОУ "Школа № 1296"
|24 320 ₽
01.06.21
|ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа"
|447 350 ₽
01.06.21
|ГБОУ "Школа № 1535"
|41 060 ₽
01.06.21
|Legal Run 2021
|63 340 ₽