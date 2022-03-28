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Федор Карбонов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Подольск, Московская область
Возраст8 лет
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Трансплантат функционирует, Феде надо справиться с осложнениями.

Ход лечения

20.04.2022

Федя выписан. Но «Джакави» надо будет принимать еще много месяцев.

04.04.2022

Сохраняется легочная форма РТПХ и проблемы, связанные с последствиями долгого приема гормонов. Терапия «Джакави» продолжается.

28.03.2022

Прошло полгода после трансплантации. За последние несколько месяцев у Феди, к сожалению, развилась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Для ее лечения необходим препарат «Джакави», его стоимость 181 704 рубля.

Весь ход лечения

Ваша помощь Феде

31.03.22
500 ₽
31.03.22
В*****а В.500 ₽
31.03.22
500 ₽
31.03.22
127 ₽
31.03.22
М******а М.500 ₽
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