Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Подольск, Московская область
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
20.04.2022
Федя выписан. Но «Джакави» надо будет принимать еще много месяцев.
04.04.2022
Сохраняется легочная форма РТПХ и проблемы, связанные с последствиями долгого приема гормонов. Терапия «Джакави» продолжается.
28.03.2022
Прошло полгода после трансплантации. За последние несколько месяцев у Феди, к сожалению, развилась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Для ее лечения необходим препарат «Джакави», его стоимость 181 704 рубля.
Ваша помощь Феде
31.03.22
|500 ₽
31.03.22
|В*****а В.
|500 ₽
31.03.22
|500 ₽
31.03.22
|127 ₽
31.03.22
|М******а М.
|500 ₽